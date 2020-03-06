وزارة الصحة :لا توجد حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ووضع المصابين مستقر

أكدت وزارة الصحة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه لا توجد أيُ حالات جديدة لفيروس كورونا إلى غاية أمس الخميس.

وأفادت وزارة الصحة أن الوضع لا يزال مستقرا عند 17 حالة مؤكدة لفيروس كورونا.

وكشفت وزارة الصحة، أن الوزير، عبد الرحمان بن بوزيد، قد أجرى زيارة أمس لمستشفى بوفاريك، وشدد على ضرورة تكثيف إجراءات الرقابة الصحية

كما أعلن وزير الصحة عن تدعيم المستشفيات الكبرى عبر الوطن بمراكز فحص وتحاليل جديدة، لتجنب عناء التنقل إلى معهد باستور لإجراء الفحوص والتحاليل.

من جانب آخر، أشار بيان وزارة الصحة أن 4 حالات مشتبه في حملها لفيروس كورونا غادرت مستشفى بوفاريك صباح اليوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الحالات المغادرة، جاءت بعد تحاليل طبية سلبية بمعهد باستور.

وأفادت وزارة الصحة، أنه تم الإبقاء على 3 حالات تحت الحجر الصحي في انتظار صدور نتائج التحاليل.