وزارة الصحة: لا يوجد أي اكتظاظ بمستشفيات العاصمة وهذه حقيقة “خيم” مستشفى بئر طرارية

نفت وزارة الصحة تسجيل أي إكتظاظ على مستوى مستشفيات العاصمة.

قال المدير العام للمصالح الصحية وإصلاح المستشفيات بوزارة الصحة، إلياس رحال، وجود أي اكتظاظ على مستوى مستشفيات العاصمة.

وأكد رحال، في تصريح للإذاعة الوطنية، توفر “807 سرير شاغر بمصالح كوفيد -19 الى غاية يوم امس الخميس”.

وأضاف ذات المتحدث بخصوص تخصيص خيم للمصابين بفيروس كورونا بمستشفى بئر طرارية بالعاصمة أن “الإشكال تنظيمي لاغير”.

كما تابع رحال أن الاوكسجين متوفر بكل مستشفيات البلاد.

وقال في ذات السياق أن “10 في المئة من المرضى فقط ممن يحتاجون هذه الاجهزة”.

وتابع قائلا “كل الولايات مأخوذة بعين الاعتبار وبكل جدية خاصة”.

و”بحزوزتنا 807 مكان شاغر فمن المستحيل أن نقول لاي مصاب بالفيروس ليس لدينا اسرة انعاش بل على العكس من ذلك جوابنا له يكون في هذا الحال سنتكفل بك كلية”، أضاف رحال.