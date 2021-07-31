“وزارة الصحة.. ما ورد عن وفاة 25 شخصا في مستشفى المنيعة لنقص الأكسجين “غير صحيح

فنّدت وزارة الصحة، اليوم السبت، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة 25 شخصا في مستشفى المنيعة. وحسب تكذيب الوزارة الوصية، فإن مواقع الفضاء الافتراضي، نشرت أخبار عن وفاة مرضى بـ”كوفيد19″ بسبب نقص الأكسجين.

وحذرت وزارة الصحة، في البيان ذاته، من الأخبار الكاذية التي يتم نشرها في مواقع التواصل الإجتماعي. وكتبت الوزارة ” تكذيب حول ما ورد عن وفاة 25 شخص بمستشفى المنيعة لنقص الأكسجين”.