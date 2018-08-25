وزارة الصحة… منبع “سيدي الكبير” وراء تفشي “الكوليرا” بتيبازة

كشف مدير العام الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال فورار، أن منبع سيدي الكبير بولاية تيبازة هة السبب الرئيسي في تفشي وباء “الكوليرا”.

وأكد فورار، في تصريح لتلفزيون “النهار”، ان التحاليل أثبتت أن منبع “سيدي الكبير” المتواجد بحمر العين، في ولاية تيبازة، هو السبب في انتشار “الكوليرا” في الولاية.

وأوضح ذات المتحدث، أنه تم غلق المنبع لأنه غير صالح للشرب، بعد التأكد أن الحالات المسجلة في الولاية سببها هذا المنبع.

ومن المنتظر أن يتم مواصلة مراقبة المياة في الولاية وتحليلها، من أجل التأكد مرة اخرى من السبب.

وأوضح أيضا أن هذا المنبع طبيعي وليس له أي علاقة بشركة المياه المعدنية.

ونصح فورار، المواطنين بتفادي الأماكن غير مراقبة وغير معالجة من اجل تفادي الاصابة بالوباء.