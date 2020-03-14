وزارة الصحة: منع حضور كل موظف في مكان العمل تظهر عليه أعراض الأنفلونزا

دعت وزارة الصحة، في بيان موجه للإدارات العمومية والمؤسسات وأماكن العمل، إلى إتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وجاء في البيان، أن هذه الإجراءات جاءت في إطار تعزيز الوقاية ومكافحة خطر تفشي وانتشار وباء كورونا بين الموظفين والعمال.

لذلك تدعو وزارة الصحة، مسؤولي الإدارات العمومية والمؤسسات، وأماكن العمل، إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية التالية:

توفير وسائل التنظيف والتطهير، في أماكن العمل وجعلها في متناول المستخدمين والعمال.

السهر على نظافة محيط العمل بماء جافيل يوميا.

تفادي الاجتماعات غير الضرورية.

منع حضور كل موظف أو عامل في مكان العمل، تظهر عليه أعراض انفلونزا.

حث العمال والمستخدمين على إحترام قواعد النظافة المنشورة، من خلال بيانات وزارة الصحة.