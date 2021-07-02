وزارة الصحة: هذا موعد صب الشطر الرابع من منحة كوفيد-19

الوطني
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وزارة الصحة: هذا موعد صب الشطر الرابع من منحة كوفيد-19 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
بقلم نسرين محفوف

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الجمعة، في بيان لها. أنه سيتم صب الشطر الرابع من منحة كوفيد-19 قبل عيد الأضحى المبارك.

وجاء في البيان “تعلم وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أنه سيتم صب الشطر الرابع من منحة كوفيد-19 قبل عيد الأضحى. وستتلقى المؤسسات العمومية للصحة الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنحة ابتداءً من يوم الأحد”.


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