وزارة الصحة: هذا موعد صب الشطر الرابع من منحة كوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الجمعة، في بيان لها. أنه سيتم صب الشطر الرابع من منحة كوفيد-19 قبل عيد الأضحى المبارك.

وجاء في البيان “تعلم وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أنه سيتم صب الشطر الرابع من منحة كوفيد-19 قبل عيد الأضحى. وستتلقى المؤسسات العمومية للصحة الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنحة ابتداءً من يوم الأحد”.