تصنيفات الموقع
وزارة الصحة: هذا موعد صب الشطر الرابع من منحة كوفيد-19
وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
وجاء في البيان “تعلم وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أنه سيتم صب الشطر الرابع من منحة كوفيد-19 قبل عيد الأضحى. وستتلقى
المؤسسات العمومية للصحة الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنحة ابتداءً من يوم الأحد”.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1016517
شهد حي حجر الديس بلدية البوني، بولاية عنابة. في حدود الثالثة من فجر اليوم اندلاع حريق بأحد المنازل في ظروف غامضة.
وخلف الحريق وفاة امرة تبلغ…
قبل 9 دقيقة
تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة مرسط، اليوم الجمعة، لأجل تحويل جثة شيخ يبلغ من العمر حوالي 67 سنة. وجد جثة هامدة وفي حالة تعفن.
وعثر…
قبل 51 دقيقة
تسبب حادث مرور وقع اليوم الجمعة، في وفاة شخصين وإصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة إنقلاب سيارة بدائرة مرسط ولاية تبسة.
وحسب بيان للحماية المدنية،…
قبل ساعتين
التعليقات (0)