وزارة الصحة: “وباء الكوليرا بات محصورا على مستوى البليدة فقط”

كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم السبت، أنه تم تسجيل إنخفاض محسوس لعدد الحالات المشتبه فيها بداء الكوليرا.

فخلال ثلاثة الأيام الأخيرة، انخفضت بمعدل لا يتعدى 6 حالات يوميا، ولم تسجل أي حالة مؤكدة خلال 72 ساعة الأخيرة.

و حسب بيان لوزارة الصحة فإن الوباء صار محصورا على مستوى ولاية البليدة فقط.

فيما تبقى فرق الصحة مجندة في الميدان إلى غاية تحديد مصير الداء بدقة.

وأضاف البيان أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته الوزارة يبقى ساري المفعول إلى غاية القضاء الكلي والنهائي للوباء.