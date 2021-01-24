وزارة الصحة: 0 إصابة بكورونا في 22 ولاية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد عن تسجيل 227 إصابة جديدة بكورونا، و190 حالة شفاء ووفاتين، خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة فيما يخص الحالات المؤكدة، تسجيل 227 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر بـ0,5حالة لكل 100 نسمة.

وخلال 24 ساعة الأخيرة، 44 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، منها 22 ولاية لم تسجل أية حالة.

فيما سجلت 4 ولايات أكثر 10 حالات -يضيف بيان وزارة الصحة-.

وأشارت وزارة الصحة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية.

كما دعت الى الامتثال لقواعد الحجر الصحي، الارتداء الإلزامي للقناع.