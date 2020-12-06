وزارة الصحة: 0 حالة بـ 14 ولاية وأكثر من 10 حالات في 18 ولاية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 750 حالة جديدة بفيروس كورونا، و529 حالة تماثلت للشفاء، فيما توفي 15 شخصا.

وفيما يخص الحالات المؤكدة، تم تسجيل 750 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر بـ2,2 حالة لكل مئة ألف نسمة.

وأشارت وزارة الصحة أنه خلال 24 ساعة الأخيرة، 30 ولاية سجلت أقل من 09 حالات.

وأوضحت أن 14 ولاية لم تسجل أية حالة، فيما سجلت 18 ولاية سجلت أكثر 10 حالات .

وأكدت وزارة الصحة الوضعية الحالية للوباء تستدعي اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي، الارتداء الإلزامي للقناع.