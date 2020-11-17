وزارة الصحة: 10 ولايات لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

نشرت وزارة الصحة، اليوم االثلاثاء، الحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لفيروس كورونا في الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة .

وحسب بيان الوزارة، فقد تسجيل 1002 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب 2,3 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المصدر نفسه، أن 22 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، في حين لم تشهد 10 ولايات أية حالة جديدة بكورونا، بالمقابل سجلت 26 ولاية أكثر من 10 حالات.