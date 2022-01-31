وزارة الصحة: 10 ولايات لم تسجل بها أي حالة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن 10 ولايات فقط لم تسجل بها أي حالة جديدة بكورونا المستجد كوفيد 19.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 9 ولايات سجلت أقل من 10 حالات بفيروس كورونا، فيما سجلت 29 ولاية أزيد من 10 حالات. أما فيما يخص حالات الإستشفاء، يتواجد حاليا 32 مريضا بكورونا على مستوى العناية المركزة.

كما دعت الوزارة في الأخير، المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافةالجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي لمجابهة الوباء.