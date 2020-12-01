وزارة الصحة: 12 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

نشرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لفيروس كورونا في الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة. وحسب بيان وزارة الصحة، فقد تم تسجيل 953 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب2,3 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المصدر نفسه، ان 27 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، في حين لم تسجل 12 ولاية أية حالة جديدة، بالمقابل سجلت 21 ولاية أكثر من 10 حالات .