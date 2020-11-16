وزارة الصحة: 12 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

وحسب بيان الوزارة، فقد تم تسجيل 910 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب 2,1 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المصدر نفسه، أن 30 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، بينما لم تسجل 12 ولاية أية حالة جديدة، بالمقابل سجلت 18 ولاية أكثر من 10 حالات.

كما تماثل إلى الشفاء 455 مريضا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليص إجمالي المتعافين من كورونا إلى 45.088.

هذا ويتواجد حاليا 50 مريضا على مستوى العناية المركزة.

وفي الأخير دعت وزارة الصحة المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.