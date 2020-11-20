وزارة الصحة: 15 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

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وزارة الصحة: 15 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا
بقلم خالد زوبيري

نشرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لفيروس كورونا في الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان الوزارة، فقد تسجيل 1103 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب 2,3 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المصدر نفسه، ان 22 ولاية سجلت أقل من 09 حالات، في حين لم تسجل 15 ولاية  أية حالة، بالمقابل سجلت 26 ولاية أكثر من 10 حالات.

هذا ويتواجد حاليا  49 مريضا على مستوى العناية المركزة.

ودعت الوزارة في الأخير المواطنين، إلىاليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.


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