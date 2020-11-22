وزارة الصحة: 16 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

وحسب بيان الوزارة، فقد تم تسجيل 1088 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب 2,5 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المصدر نفسه، أن 24 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، في حين لم تسجل 16 ولاية أية حالة جديدة، بالمقابل سجلت 24 ولاية أكثر من 10 حالات.

هذا ويتواجد حاليا 46 مريضا معلى مستوى العناية المركزة.

وفي الأخير دعت الوزارة، المواطنين، إلى اليقظة احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.