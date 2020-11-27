وزارة الصحة: 16 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

وحسب بيان الوزارة، فقد تم تسجيل 1058 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدرب 2,5 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المصدر نفسه، أن 28 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، في حين لم تسجل 16 ولاية أية حالة جديدة، بينما سجلت 20 ولاية أكثر من 10 حالات.

هذا ويتواجد حاليا 50 مريضا معلى مستوى العناية المركزة.

وفي الأخير دعت ذات الهيئة، المواطنين، إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة و المسافة الجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.