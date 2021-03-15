وزارة الصحة.. 16 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة ، اليوم الإثنين، أن 16 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وحسب آخر إحصائية، فإن 27 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 5 ولايات أكثر من 10 إصابات.

وأضاف المصدر نفسه، أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب0.3 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

أما فيما يخص الإستشفاء، يتواجد حاليا 10 مرضى على مستوى العناية المركزة.

وفي الأخير دعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الإمتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

وللإشارة، سجلت الجزائر اليوم، 145 إصابة جديدة، 4 حالات وفاة و107حالة شفاء.