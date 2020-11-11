وزارة الصحة: 16 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

نشرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لفيروس كورونا في الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان الوزارة، فقد تم تسجيل 811 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر بـ 1،8 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف المصدر نفسه، أن 29 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، بينما لم تسجل 16 ولاية أية حالة جديدة، بالمقابل سجلت 19 ولاية أكثر من 10 حالات.

هذا ويتواجد حاليا 49 مريضا على مستوى العناية المركزة.

وفي الأخير دعت وزارة الصحة المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.