وزارة الصحة: 16 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة ، اليوم الخميس، أن 16 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف الوزارة في بيان لها، أن 28 ولاية سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 4 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق خلال الفترة المذكورة.

للإشارة، فقد سجلت الوزارة 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 114 مريضا للشفاء، كما يتواجد حاليا 15 مريضا بالعناية المركزة، وفقا للمصدر ذاته.

هذا وقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة، حسب البيان، 203359 حالة، من بينها 161 حالة جديدة، بينما بلغ إجمالي المصابين المتماثلين للشفاء 139309 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 5812 حالة.