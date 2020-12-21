وزارة الصحة: 18 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن 18 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 36 ولاية سجلت أقل من 9حالات، في حين سجلت 12 ولاية أكثر من 10إصابات.

وأضاف المصدر نفسه، أنه تم تسجيل 456 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب1,0 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا ويتواجد حاليا 43 مريضا على مستوى العناية المركزة.