وزارة الصحة: 18 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة ، اليوم الأربعاء، أن 18 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 37 ولاية سجلت أقل من 9حالات، في حين سجلت 11 ولاية أكثر من 10إصابات.

وأضاف المصدر نفسه، أنه تم تسجيل 323 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب0.8 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا ويتواجد حاليا 43 مريضا على مستوى العناية المركزة.

وفي الأخير دعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الإمتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

وللإشارة، سجلت الجزائر اليوم، 323 حالة جديدة، 305 حالة شفاء، و6 وفيات.