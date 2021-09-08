وزارة الصحة: 19 ولاية لم تسجل بها أي إصابة بكورونا

سجلت وزارة الصحة، في بيان لها اليوم الأربعاء، 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ، فيما تماثل 258 مريضا للشفاء.

وأوضح ذات المصدر، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 198.962 حالة من بينها 317 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 135.754 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 498 5 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 42 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية و19ولاية سجلت من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 10 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.