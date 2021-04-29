وزارة الصحة: 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ان 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 21 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما أحصت 8 ولايات أزيد من 10 حالات.

أما فيما يخص حالات الإستشفاء، يتواجد حاليا 23 مريضا على مستوى العناية المركزة.

وتجدر الإشارة، إلى ان الجزائر سجلت اليوم 286 إصابة جديدة، 10 حالات وفاة، و 195حالة شفاء.

ودعت الوزارة في الأخير، المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافةالجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي .