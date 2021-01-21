وزارة الصحة: 20 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن 20 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وحسب آخر إحصائية، فإن 19 ولاية سجلت أقل من 9حالات، في حين سجلت 9 ولايات أكثر من 10 إصابات.

وأضاف المصدر نفسه، أنه تم تسجيل 246 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب0.5 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وفيما يخص الإستشفاء، يتواجد حاليا 31 مريضا على مستوى العناية المركزة.

وفي الأخير دعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الإمتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

وللإشارة، سجلت الجزائر اليوم، 246 إصابة جديدة، 4 وفيات و216 حالة شفاء.