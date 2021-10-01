وزارة الصحة: 20 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن 20 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف بيان للوزارة، أن 24 ولاية سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 4 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق خلال الفترة المذكورة.

كما سجلت الوزارة 158 إصابة جديدة و 3 حالات وفاة، فيما تماثل 110 مريضا للشفاء، كما يتواجد حاليا 15 مريضا بالعناية المركزة، وفقا للمصدر ذاته.

هذا وقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة، حسب البيان، 203.517 حالة، بينما بلغ إجمالي المصابين المتماثلين للشفاء 139.419 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 5.815 حالة.