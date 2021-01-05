وزارة الصحة: 21 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

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وزارة الصحة: 21 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا
بقلم خالد زوبيري

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن 21 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وحسب آخر إحصائية، فإن 22 ولاية سجلت من 1 إلى 9حالات، في حين سجلت 5 ولايات أكثر من 10إصابات.

وأضاف المصدر نفسه، أنه تم تسجيل 287 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب0.5 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وفي الأخير دعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الإمتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.
وللإشارة، سجلت الجزائر اليوم، 228 إصابة جديدة، 5 وفيات و186 حالة شفاء.


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