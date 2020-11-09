وزارة الصحة: 21 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

نشرت وزارة الصحة اليوم الإثنين، الحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لوباء فيروس كورونا كوفيد-19 في الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة.
وحسب بيان الوزارة، فقد تم تسجيل 642 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب 1,5 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.
وأضاف المصدر نفسه، أن 30 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، في حين لم تسجل 21 ولاية أية حالة، بينما سجلت 18 ولاية أكثر من 10 حالات.
وفيما يخص الحالات التي تماثلت للشفاء، فقد بلغ عددها الإجمالي 42.325، بعد تسجيل 288 حالة شفاء جديدة خلال 24 ساعة الماضية.
هذا ويتواجد حاليا 60 مريضا معلى مستوى العناية المركزة.
وفي الأحير دعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.
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