وزارة الصحة: 21 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

نشرت وزارة الصحة اليوم الإثنين، الحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لوباء فيروس كورونا كوفيد-19 في الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان الوزارة، فقد تم تسجيل 642 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب 1,5 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف المصدر نفسه، أن 30 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، في حين لم تسجل 21 ولاية أية حالة، بينما سجلت 18 ولاية أكثر من 10 حالات.