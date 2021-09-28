وزارة الصحة: 21 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، أن 21 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن 21 ولاية سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 6 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

وسجلت الوزارة، 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 116 مريضا للشفاء، كما يتواجد حاليا 14 مريضا بالعناية المركزة.

هذا وقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة، حسب البيان، 203.045 حالة، من بينها 168 حالة جديدة، بينما بلغ إجمالي المصابين المتماثلين للشفاء 139077 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 5.797 حالة.