وزارة الصحة: 22 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا 

كشفت وزارة الصحة ، اليوم الإثنين، أن 22 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وحسب آخر إحصائية، فإن 18 ولاية سجلت أقل من 9حالات، في حين سجلت 8 ولايات أكثر من 10 إصابات.

وأضاف فورار أن 18 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و22 ولاية لم تسجل بها أي حالة, فيما سجلت 8 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وفيما يخص الإستشفاء، يتواجد حاليا 25 مريضا على مستوى العناية المركزة.

وفي الأخير دعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الإمتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

وللإشارة، سجلت الجزائر اليوم، 225 إصابة جديدة، 4 حالات وفاة و184 حالة شفاء.