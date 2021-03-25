وزارة الصحة: 22 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ان 22 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 24 ولاية سجلت أقل من 9 حالات،فيما سجلت ولايتان أزيد من 10حالات.

أما فيما يخص حالات الإستشفاء، يتواجد حاليا 17 مريضا على مستوى العناية المركزة.

والجدير بالذكر، إلى ان الجزائر سجلت اليوم 105 إصابة جديدة، حالتي وفاة، و93 حالة شفاء.

ودعت الوزارة في الأخير، المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافةالجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي .