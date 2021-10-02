وزارة الصحة: 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت أن 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الاخيرة.

وأضاف بيان للوزارة، أن 21 ولاية سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 5 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

وسجلت وزارة الصحة، 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة فيما تماثل 105 مريضا للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، كما يتواجد حاليا 15 مريضا بالعناية المركزة، وفقا للمصدر ذاته.

وقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة، حسب البيان، 203.657 حالة، من بينها 140 حالة جديدة، بينما بلغ إجمالي المصابين المتماثلين للشفاء 139.524 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 5.819 حالة.