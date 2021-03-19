وزارة الصحة: 24 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ان 24 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 21 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 3 ولايات أزيد من 10حالات.

وأضاف المصدر نفسه، أنه تم تسجيل خلال 24 ساعة الأخيرة 128 حالة جديدة أي بنسبة تقدر بـ 0.3 حالة لكل 100 ألف نسمة.

أما فيما يخص حالات الإستشفاء، يتواجد حاليا 17 مريضا في العناية المركزة.

والجدير بالذكر، إلى ان الجزائر سجلت اليوم 128 إصابة جديدة،حالتي وفاة، و108حالة شفاء.

ودعت الوزارة في الأخير، المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافةالجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي .