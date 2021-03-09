وزارة الصحة.. 25 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء، أن 25 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وحسب آخر إحصائية، فإن 17 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 6 ولايات أكثر من 10 إصابات.

وأضاف المصدر نفسه، أنه تم تسجيل 161 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب0.4 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

أما فيما يخص الإستشفاء، يتواجد حاليا 16 مريضا على مستوى العناية المركزة.

وفي الأخير دعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الإمتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

وللإشارة، سجلت الجزائر اليوم، 161 إصابة جديدة، 4 حالات وفاة و132 حالة شفاء.