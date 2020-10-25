وزارة الصحة: 25 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

وحسب بيان وزارة الصحة، فقد تم تسجيل 263 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب 0,6 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة، أن 38 ولاية سجلت أقل من 9 حالات منها 25 ولاية لم تسجل أية حالة، فيما سجلت 10 ولايات أكثر من 10 حالات.

هذا ويتواجد 29 مريض متواجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعت الوزارة في الأخير المواطنين باليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.