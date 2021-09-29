وزارة الصحة: 25 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن 25 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن 19 ولاية سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات, فيما سجلت 4 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق خلال الفترة المذكورة.

كما سجلت الوزارة اليوم 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة فيما تماثل 118 مريضا للشفاء، كما يتواجد حاليا 15 مريضا بالعناية المركزة.

وقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة، حسب البيان 198 203 حالة، من بينها 153 حالة جديدة، بينما بلغ إجمالي المصابين المتماثلين للشفاء 139195 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 5805 حالة.