 وزارة الصحة: 25 ولاية لم تسجل لها أي حالة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ان 25 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 21 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما أحصت ولايتين أزيد من 10 حالات.

أما فيما يخص حالات الإستشفاء، يتواجد حاليا 20 مريضا على مستوى العناية المركزة.

والجدير بالذكر، إلى ان الجزائر سجلت اليوم 112 إصابة جديدة، 3 حالات وفاة، و97 حالة شفاء.

ودعت الوزارة في الأخير، المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافةالجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي .