وزارة الصحة: 26 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة ، اليوم الأحد، أن 26 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 40 ولاية سجلت أقل من 9حالات، في حين سجلت 8 ولايات أكثر من 10إصابات.

وأضاف المصدر نفسه، أنه تم تسجيل 287 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب0.6 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.