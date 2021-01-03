وزارة الصحة: 26 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن 26 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 40 ولاية سجلت أقل من 9حالات، في حين سجلت 8 ولايات أكثر من 10إصابات.
وأضاف المصدر نفسه، أنه تم تسجيل 287 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب0.6 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.
وأضاف المصدر نفسه، أنه تم تسجيل 287 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب0.6 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.
هذا ويتواجد حاليا 38 مريضا بهذا الوباء الفتاك على مستوى العناية المركزة بالمستشفيات.
وفي الأخير دعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الإمتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.
وللإشارة، سجلت الجزائر اليوم، 249 حالة جديدة، 197 حالة شفاء، و3 وفيات
وفي الأخير دعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الإمتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.
وللإشارة، سجلت الجزائر اليوم، 249 حالة جديدة، 197 حالة شفاء، و3 وفيات
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