وزارة الصحة: 26 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن 26 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا في اخر 24 ساعة.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 18 ولاية سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 4 ولايات 10 حالات فما فوق.

هذا وتوصي وزارة الصحة، المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة.

كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

هذا وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.