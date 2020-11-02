وزارة الصحة: 26 ولاية لم تشهد أية حالة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

نشرت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، الحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لفيروس كورونا في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان الوزارة، فقد تسجيل 302 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب 0,7 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المصدر نفسه، أن 37 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، في حين لم تشهد 26 ولاية أية حالة، بينما سجلت 11 ولاية أكثر من 10 حالات.