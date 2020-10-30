وزارة الصحة: 27 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

وحسب بيان الوزارة، فقد تم تسجيل 319 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب 0,7 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف المصدر نفسه، أن 38 ولاية سجلت أقل من 09 حالات منها 27 ولاية لم تسجل أية حالة،

فيما سجلت 10 ولايات أكثر من 10 حالات.

هذا ويتواجد 48 مريض متواجدون حاليا في العناية المركزة.

وفي الأخير دعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.