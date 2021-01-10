وزارة الصحة: 28 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن 28 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=946348
-
تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالطارف، اليوم الأحد، لأجل إنفجار بشقة في حي 50 مسكن ببلدية الطارف، نتيجة تسرب غاز المدينة.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية…
-
تمكن أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتمنراست، من إنقاذ شخص من جنسية نيجيرية، سقط في بئر متواجد بمنطقة إهنغص.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية للولاية، فقد…
-
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية خلوية بمعسكر، من حجز 282 قنطارا من مادة الشعير بما قيمته 532.000.00 دج.
وجاءت العملية أثناء قيام أفراد الفرقة…
التعليقات (0)