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وزارة الصحة: 28 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

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وزارة الصحة: 28 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا
بقلم خالد زوبيري

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن 28 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.


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