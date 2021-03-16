وزارة الصحة: 29 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ان 29 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 14 ولاية سجلت أقل من 9 حالات،فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10حالات.

وأضاف المصدر نفسه، أنه تم تسجيل خلال 24 ساعة الأخيرة 130 حالة جديدة أي بنسبة تقدر ب 0,3 حالة لكل 100 ألف نسمة.

أما فيما يخص حالات الإستشفاء، يتواجد حاليا 10 مرضى في العناية المركزة.

والجدير بالذكر، إلى ان الجزائر سجلت اليوم 130 إصابة جديدة، 5 حالات وفاة، و109 حالة شفاء.

ودعت الوزارة في الأخير، المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافةالجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي .