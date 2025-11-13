وزارة الصحة: 3.8 مليون مريض يعاني من داء السكري

أكد وزير الصحة محمد صديق آيت مسعودان، أن داء السكري يعد من أكثر الأمراض المزمنة إنتشارا في العالم. حيث يصيب نحو 589 مليون شخص، أي ما يعادل 11.1% من سكان العالم. وقد يتجاوز عدد المصابين 853 مليونا بحلول سنة 2050.

وأضاف الوزير في كلمته قرأها عنه بالنيابة الأمين العام لوزارة الصحة، محمد طالحي، خلال مراسم الإحتفاء باليوم العالمي لداء السكري 2025 تحت شعار: “مرض السكري والرفاه”.أن معدل إنتشار داء السكري في الجزائر بلغ حوالي 14.4 بالمائة لدى البالغين. و32 بالمائة لدى من تفوق أعمارهم 70 سنة، أي ما يقارب 3.8 مليون مريض. وهو ما يجعل الأنظمة الصحية أمام تحديات حقيقية تتطلب تضافر الجهود للحد من إنتشار المرض ومضاعفاته.

وأكد الوزير أن الاحتفاء باليوم العالمي لداء السكري لهذه السنة يركز على الوقاية والتمكين الذاتي للمريض من خلال التربية الصحية الدائمة. بإعتبارها السبيل الأنجع لتفادي المضاعفات المرتبطة بالداء، مبرزا أن مشاركة المريض في تسيير حالته الصحية تعد ركيزة أساسية لتحسين نوعية حياته وجعلِه فاعلا في الحفاظ على صحته.

وأبرز الوزير أن وزارة الصحة تهدف من خلال هذه المناسبة إلى التوعية بالدور الذي يلعبه نمط الحياة على الصحة، سيما داء السكري. تشجيع التدابير التي تهدف إلى معالجة عوامل الخطر الرئيسية. وبالأخص التغذية من خلال إعتماد السلوكيات الصحية الـمواتية و التي تسمح بالحد من هذا الداء.

وشدّد وزير الصحة، على أن تغيير النمط المعيشي يمثل مسؤولية جماعية للوقاية من هذا الداء. داعيا إلى تنفيذ إستراتيجيات مبتكرة للحد من إنتشاره.

من جهتها أطلقت وزارة الصحة النسخة المحينة من الدليل الوطني للممارسات الجيدة في أمراض السكري. وهي وثيقة مرجعية تهدف إلى تعزيز التثقيف الصحي وتمكين المرضى ومهنيي الصحة من أدوات حديثة للتكفل الأمثل بالمرض.