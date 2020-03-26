وزارة الصحة: 367 حالة إصابة بفيروس كورونا ووفاة أربعة أشخاص

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 367 حالة حيث تم تسجيل 65 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة المنصرمة، مع تسجيل أربع وفيات ليرتفع عدد الوفيات إلى 25 وفاة منذ انتشار الفيروس بالجزائر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم فقد تم تسجيل أربع وفيات اثنين منها بولاية قسنطينة اليوم و يتعلق الأمر بشيخ يبلغ من العمر 90 سنة كان في احتكاك مع أحد المغتربين بالإضافة إلى امرأة تبلغ من العمر 58 سنة وهي عائدة من فرنسا، اما الوفاة الثالثة فتخص امرأة من تيزي وزو تبلغ من العمر 53 سنة كانت في احتكاك مع مغتربة أما الحالة الرابعة فهي لسائق سيارة الإسعاف بمستشفى بوفاريك.

كما بلغ العدد الإجمالي للحالات التي غادرت المستشفى 29 حالة منها 5 حالات تماثلت للشفاء اليوم، واكد البيان أنهم من بين 367 حالة فإن ولاية البليدة تشكل 48 بالمائة بمجموع 176 من نسبة الحالات التي تم تسجيلها على المستوى الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الوفيات بلغ إلى حد اليوم 25 وفاة منها 9 بولاية البليدة.