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وزارة الصحة..46 حالة إصابة مؤكدة بداء الكوليرا من بين 139 تم إستقبالها بالمستشفيات

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وزارة الصحة..46 حالة إصابة مؤكدة بداء الكوليرا من بين 139 تم إستقبالها بالمستشفيات
بقلم أحمد مراح

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أنه قد تم تأكيد 46 حالة  إصابة بداء الكوليرا من بين 139 حالة تم إستقبالها  بالمستشفيات منذ 07 أوت 2018

وفي بيان  صحفي صادر عن الوزارة تحوز النهار”أونلاين” على نسخة منه،فإن من بين  الحالات المؤكدة 3 حالات بالبويرة،25 حالة بالبليدة

18 حالة بتيبازةو22 حالة بالجزائر العاصمة،إضافة الى حالة واحدة بولاية عين الدفلى.

كما تم تسجيل حالتي وفاة على مستوى ولاية البليدة.

وذكرت الوزارة في بيانها بالتدابير الرئيسية لوقف إنتشار الوباء والتي تتمثل:

الغسل الجيد لليدين بالماء الطاهر والصابون،عدة مرات باليوم وخصوصا قبل ملامسة المواد الغذائية وقبل اخذ الوجبات.

غسل الخضر والفواكه قبل إستهلاكها.

غلي الماء المخزن وإضافة قطرات من ماء جافيل قبل إستعماله.

عدم التزود  بالماء غير المعالج والغير مراقب من منابع وآبار وخزانات المياه غير المراقبة


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