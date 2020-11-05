وزارة الصحة:20 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

وحسب بيان الوزارةن فقد تم تسجيل 642 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب 1,5 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة، ان خلال 24 ساعة الأخيرة، 31 ولاية سجلت أقل من 09 حالات، في حين لم تسجل 20 ولاية لم تسجل أية حالة، بينما سجلت 17 ولايات أكثر من 10 حالات.

هذا ويتواجد حاليا 53 مريضا على مستوى العناية المركزة.

وفي الأخير دعت الوزارة، المواطنين إلى:

– اليقظة

– احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

الامتثال لقواعد الحجر الصحي

– الارتداء الإلزامي للقناع