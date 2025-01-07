وزارة الصحة تصدر بيانا هاما بشأن فيروس HMPV

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مساء اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس التهاب الرئة البشري ( HMPV Métapneumovirus humain) في الجزائر.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن فيروس التهاب الرئة البشري (HMPV Métapneumovirus humain) الذي تم تحديده لأول مرة في العالم عام 2001، يصيب بشكل خاص الأطفال الصغار وكبار السن، لم يتم تسجيل أي حالة في الجزائر.

وجاء في البيان: “نظام مراقبة الأنفلونزا الذي وضعته وزارة الصحة، عبر الشبكة الوطنية لمراقبة الأنفلونزا، مكلف بمراقبة انتشار فيروسات الأنفلونزا الموسمية. و نظرا للأحوال الجوية الراهنة، ينتظر أن يتزايد انتقال فيروسات الأنفلونزا الموسمية”.

وللحدّ من انتقال هذا المرض والتقليل من تعقيداته، تذكّر وزارة الصحة بأن حملة التلقيح ضدّ الأنفلونزا لموسم 2024-2025 لا تزال متواصلة إلى نهاية فصل الشتاء. و هي تشمل بشكل خاص الأشخاص فوق 65 سنة وذوي الأمراض المزمنة البالغين منهم والأطفال، بالإضافة إلى النساء الحوامل. يضيف المصدر ذاته.

كما أكدت الوزارة بأن اللقاح لا يزال متوفرا على مستوى المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، حيث يقدّم مجانا، وكذا في الصيدليات الخاصة، ويعوض من قبل الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمّنين الاجتماعيين.

وذكرت الوزارة بأهمية الإجراءات الوقائية التي تساهم في الحد من انتشارها من خلال:

* الحد من الاحتكاك بالمرضى،

* غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو الفرك بمحلول كحولي؛

* تغطية الفم و الأنف أثناء السعال أو العطس؛

* مسح الأنف بمناديل ورقية ذات الاستعمال الواحد.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت وزارة الصحة إلى أن فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى تنتشر خلال فصل الشتاء، مثل الفيروس المخلوي التنفسي (VRS) الذي يمكن أن يسبب التهاب القصيبات أو الالتهاب الرئوي، خاصة عند الأطفال الصغار.

وختمت الهيئة ذاتها أن الفيروسات الشتوية كافةً، يمكن أن تظهر بالأعراض كالحمى والسعال وسيلان الأنف والصفير.