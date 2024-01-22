وزارة الصناعة.. إجراءات ضد المتعاملين المتأخرين في استيراد السيارات

قال مدير الذكاء الإقتصادي والإدارة التقنية لمتابعة ملف السيارات على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، مقداد عقون. أن عملية إستيراد السيارات من قبل المتعاملين عرفت نسبا متفاوتة.

وأشار عقون خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى اليوم الإثنين. أن الشحنات الأولى من السيارات المستوردة دخلت السوق الوطنية بدء من ديسمبر الماضي. وتصدرتها العلامات التجارية المعروفة “فيات” و”شيري” و”أوبل” و”جاك”.

وأوضح في ذات السياق، أن علامة “جيلي” التي كانت مبرمجة باستيراد السيارات في الرابع من شهر جانفي الجاري، غير أن هذه العملية تأجلت بالنسبة لهذا المتعامل إلى غاية شهر فيفري الداخل. بسبب عوامل “جيو-سياسية” مرتبطة بتعطل التجارة البحرية عبر البحر الأحمر.

كما كشف عقون، في تقييم أولي لمسار هذه العملية، خصوصا بعد تذمر المواطنين من طول الآجال الخاصة بتسليم السيارات، أن الدولة قدمت كل التسهيلات لهؤلاء المتعاملين ورصدت غلاف مالي قيمته 1.9 مليار دولار لتمويل عمليات الاستيراد. وكان من المفروض أن يقوم هؤلاء المتعاملون الـ 44 باستيراد ما يقرب 180 ألف سيارة من مختلف الأنواع قبل نهاية شهر ديسمبر الماضي. ولكن للأسف عملية الإستيراد تمت بنسب متفاوتة بين المتعاملين”.

وقال ذات المتحدث، أن هناك وكلاء خصصت لهم أظرفه مالية من أجل مباشرة عملية الإستيراد ولكن لم ينجزوا هذه العملية بعد. وقد تمت مراسلتهم لمعرفة أسباب هذا التأخر. مؤكدا أن الوزارة بصدد تقييم ودراسة تبريراتهم. وستكون هناك إجراءات طبقا لما هو منصوص عليه في دفتر الشروط.