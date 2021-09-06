وزارة الصناعة: إطلاق مشروع لتصنيع مولدات الأكسيجين

إستقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الاثنين بمقر الوزارة مسؤولي المؤسسة الناشئة “INNOEST ” التي تمكنت من تطوير أول مولد للأكسجين في الجزائر بمساهمة كل من الجامعة الصناعية (Groupement ALGERIA CORPORATE UNIVERISTIES) وباحثين جامعيين جزائريين.

وتم خلال هذا اللقاء، حسب بيان للوزارة، عرض هذا المشروع ومراحل تجسيده، بداية من النموذج الأولي إلى غاية تسويقه في السوق المحلية مع إمكانية تصديره نحو الأسواق المجاورة، وتم إبراز خبرات المؤسسة في إصلاح مولدات الأكسجين في بعض المستشفيات.

ونوّه الوزير، بالمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف الشباب القائمين على هذه المؤسسة الناشئة مؤكدا دعم ومرافقة وزارة الصناعة لهم في كل مراحل تجسيد مشروعهم الذي يكتسي أهمية بالغة لاسيما في الظرف الصحي الراهن.

وأعطى زغدار، تعليمات بتوفير الإمكانيات اللازمة لهذه المؤسسة الناشئة، وذلك بمساهمة عدد من المجمعات الصناعية في إطار الإدماج، لتمكينها من تحقيق مشروعها في أقرب الآجال مشيدا بهذا النوع من المبادرات التي ستلقى التشجيع والمرافقة من طرف وزارة الصناعة

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