وزارة الصناعة: إطلاق نشاط قطاعي إستعجالي لتعبئة كل الإمكانيات المتوفرة لإنتاج الأكسجين

كشفت وزارة الصناعة أنه تم إطلاق نشاط قطاعي إستعجالي يرمي إلى تعبئة كل الإمكانيات المتوفرة لإنتاج مادة الأكسجين والرفع من مستوى إنتاج هذه المادة الحيوية. وذلك نظرا للتصاعد المسجّل في عدد الإصابات بوباء كوفيد- .

وأوضح بيان للوزارة، أن القرار جاء بسبب إرتفاع كبير في الطلب على مادة الأكسجين الطبّي المستعمل على مستوى المنشآت الصحيّة للتكفل بالمرضى المصابين بهذا الوباء. حيث تم تنظيم اجتماع بمقر الوزارة يوم 18 جويلية تحت إشراف وزير الصناعة، أحمد زغدار، وبتوجيهات من الوزير الأول. ضمّ جميع المتعاملين العموميين والخواص الناشطين في مجال إنتاج مادة الاكسيجين. بهدف تحسيسهم بأهمية المساهمة الفعّالة لمكافحة وباء كوفيد-19، عن طريق مضاعفة الطاقات الإنتاجية من مادة الاكسيجين بشكليه الغازي والسائل.

كما تم إسداء توجيهات لهؤلاء المتعاملين للتنسيق مع المصالح المعنية لقطاع الصحة من أجل ضمان تموين منتظم. ودون انقطاع للمنشآت الصحية لاسيما أثناء أيام الأعياد وعطل نهاية الأسبوع. حيث تم توجيه تعليمات للمصالح غير ممركزة التابعة لوزارة الصناعة من أجل المتابعة الدقيقة على مستوى الولايات. لحالة الإنتاج والتسليم اليومي من مادة الأكسيجين مع التكفّل بالمعوّقات التي من شأنها عرقلة عمليات التموين المنتظم من هذه المادة.